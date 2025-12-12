Son Dakika... TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması! Bakan Işıkhan ile görüştüler

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı öncesinde yapılan görüşmede Ağar, Işıkhan'a komisyona katılmamalarının gerekçelerini içeren bir dosya iletti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Ağar, TÜRK-İŞ'in asgari ücret tespit çalışmalarına katılmayacağını söyledi.

Ağar, 2025'te TÜİK arafından açıklanan yüzde 44,38 oranındaki enflasyona rağmen asgari ücrete yalnızca yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve yapılan zammın enflasyonun oranının altında kaldığını hatıralarak şu ifadelere yer verdi:

"O günden bu yana temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışları hız kesmeden devam etmiştir. Gıda, kira, eğitim ve ulaşım giderlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları hane bütçesini hane bütçesini ağır biçimde baskılamaktadır. Elektrik, doğalgaz ve suya yapılan zamlar da bu baskıyı daha da arttırmaktadır."

