Son dakika... Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları açıklandı. ECB, temmuz toplantısında refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’de sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi de ECB'nin faizleri sabit bırakması yönündeydi. ECB geçen ay 2019 yılından bu yana ilk kez faiz indirimine gitmişti.

ECB açıklamasında şunlar yer aldı:

* Bankalar hedeflenen uzun vadeli refinansman operasyonları kapsamında ödünç aldıkları tutarları geri öderken, Yönetim Konseyi hedeflenen borç verme operasyonlarının ve devam eden geri ödemelerin para politikası duruşuna nasıl katkıda bulunduğunu düzenli olarak değerlendirecektir

* Yönetim Konseyi, PEPP kapsamındaki yeniden yatırımları 2024 sonunda durdurmayı planlamaktadır.

* Varlık alım programı (APP) ve pandemik acil alım programı (PEPP) Eurosystem artık vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerini yeniden yatırmadığı için APP portföyü ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azalmaktadır.

* Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecektir.

* Bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaktır.