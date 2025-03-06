Son dakika: Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) mart ayı toplantısında mevduat faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 2,50'ye düşürdü.

Banka bu kararla birlikte son 7 toplantıda altıncı kez faiz indirimine gitmiş oldu.

ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekti.

Böylece, para politikasına yönelik yılın ikinci toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana altıncı indirim yapılmış oldu.

ECB'nin bu kararı, Avro Bölgesi genelinde büyümenin durgun olması ve şubatta yüzde 2,4 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.