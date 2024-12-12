Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan düşürdü. Böylece, ECB üst üste 3 kez ve yıl genelinde dördüncü kez indirim kararına imza attı.

ECB'den gelen açıklama, mevduat faiz oranının yüzde 3,25’den yüzde 3’e indirildiği, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizinin de 25 baz puan düşürülerek sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,40’a indirildiği belirtilti.

Dezenflasyon süreci rayında ilerliyor

ECB açıklamasında "Dezenflasyon süreci rayında ilerlemektedir. ECB uzmanları, manşet enflasyonun 2024'te ortalama yüzde 2,4, 2025'te yüzde 2,1, 2026'da yüzde 1,9 ve genişletilmiş AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin devreye gireceği 2027'de yüzde 2,1 olmasını beklemektedir" denildi.

Maaşların enflasyon artışına uyumu

Temel enflasyona ilişkin çoğu ölçümün, enflasyonun yüzde 2’lik orta vadeli hedefinde istikrarlı bir şekilde yerleşeceğini gösterdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyon bir miktar düşmüş olsa da hâlâ yüksek seviye. Bunun başlıca nedeni, belirli sektörlerdeki maaşlar ve fiyatların geçmişteki enflasyon artışına gecikmeli bir şekilde uyum sağlıyor olmasıdır."

Büyüme tahmininde değişiklik

Tahminlerinde değişikliğe giden ECB, 2025 büyüme tahminini de yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e çekti.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,3 ile bankanın yüzde 2 hedefine yaklaşırken para politikasındaki gevşeme adımlarının, resesyon tehlikesiyle karşı karşıya olan ekonomiyi desteklemeye yetecek kadar hızlı olup olmadığı tartışılıyor.