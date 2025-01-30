Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Avrupa Merkez Bankası, (ECB) yılın ilk yönetim kurulu toplantısında faiz kararını açıkladı. ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka mevduat faiz oranını yüzde 3'ten yüzde 2,75'e indirdi. ECB, refinansman faizi yüzde 2,90 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 3,15'e çekti.

Piyasanın genel beklentisi de faizlerin 25 baz puan indirilmesi yönündeydi.

Beşinci indirim!

Para politikasına yönelik yılın ilk toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan beri beşinci indirim geldi.

ECB'nin kararı, Euo Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve Aralık 2024'te yüzde 2,4 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

ECB'nin aralık ayı faiz kararları

ECB, aralık ayında da 25 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Banka, mevduat faiz oranının yüzde 3,25’den yüzde 3’e, refinansman faizi 3,15'e ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 3,40'a indirildiğini açıklamıştı.

Fed'in faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası'ndan önce ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğunu açıklamıştı.