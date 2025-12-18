Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklenen faiz kararını açıkladı.

Banka, ana refinansman faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 2,15 seviyesinde sabit bıraktı. Marjinal fonlama faizi de yine piyasa öngörüleriyle uyumlu şekilde yüzde 2,40'ta tutuldu.

Faiz kararının yanı sıra AMB, Euro Bölgesi için büyüme beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

Yüzde 1,2 seviyesinde olan 2025 yılı büyüme tahmini, yüzde 1,4'e yükseltildi.

Yüzde 1 seviyesinde olacağı açıklanan 2026 yılı için büyüme beklentisi ise yüzde 1,2'ye çıkarıldı.

2027 yılı büyüme tahmini yüzde 1,4'e yükselirken, 2028 yılı için büyüme beklentisi yüzde 1,4 olarak belirlendi.

Enflasyon beklentisi ne oldu?

AMB, 2025 yılı enflasyon beklentisini önceki tahminine paralel şekilde yüzde 2,1 olarak korudu.

Daha öncesinde yüzde 1,7 olarak açıklanan 2026 yılı için enflasyon öngörüsü ise yüzde 1,9'a yükseltildi. 2027 yılı beklentisi ise yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e geriledi.

2028 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 2 seviyesinde açıklandı.