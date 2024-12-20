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Son Dakika: Bakan Bayraktar açıkladı: ABD'den Türkiye'ye Gazprombank muafiyeti

Son Dakika Haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını duyurdu.

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ABD Yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı doğalgaz ödemeleri için Gazprombank'ı kullanmasını 'yaptırım' dışı bıraktı. 

Karar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’li muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini duyurdu.

ABD Gazprombank’ı yaptırım listesine almış, bu kararın ardından Türkiye muafiyet talebini dile getirmişti. 

Ankara Yönetimi bu kararın Türkiye’nin Rusya ile doğalgaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini savunuyordu. 