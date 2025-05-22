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Son Dakika.. Bakan Bayraktar açıkladı: Suriye'ye doğal gaz ihracatı başlıyor

Son Dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını ve elektrikte gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

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Son Dakika.. Bakan Bayraktar açıkladı: Suriye'ye doğal gaz ihracatı başlıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,  Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Bayraktar ayrıca, Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA