Son Dakika.. Bakan Bayraktar açıkladı: Suriye'ye doğal gaz ihracatı başlıyor
Son Dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını ve elektrikte gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu.
Bayraktar ayrıca, Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.
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