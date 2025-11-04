Son Dakika... Bakan Bolat açıkladı: Ekim ayı dış ticaret açığı belli oldu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerini açıkladı.

Bolat'ın açıkladığı verilere göre ekimde dış ticaret açığı yüzde 24 artışla 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ekim ayında dış ticaret açığı 6 milyar dolardı.

10 aylık dış ticaret açığı ise yüzde 12,9 artışla 74,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta çifte rekor

Bolat açıklamalarında "Ekim ayında hem aylık hem de 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık" ifadelerine yer verdi.

Bolat'ın açıklamalarına göre ihracat ekimde geçen yıla oranla yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar oldu. Böylece en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleştirildi.

Ocak- ekim döneminde 10 aylık ihracat yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolara yükselirken, 12 aylık ihracatta ise 270,2 milyar dolara ulaşılarak yeni bir rekora imza atıldı.

Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,3 puanlık azalışla yüzde 76,5 seviyesine indi.

İthalatta altın etkisi

Ekim ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artışla 31,4 milyar dolar oldu. 2024 yılı ekim ayında ithalat 29,4 milyar dolardı.

Bolat açıklamasında "Yani nette 2 milyar dolar artış var. Bunun en önemli sebebi eylül ve ekim aylarında altın piyasalarındaki anormal yüksek artışlar karşısında altın ithalatındaki artıştır" dedi.

10 aylık ithalat yüzde 6 artışla 229 milyar dolara yükselirken, 12 aylık ithalat yüzde 6,1 yükselişle 361 milyar dolar olarak gerçekleşti.