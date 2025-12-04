Son Dakika: Bakan Bolat dış ticaret verilerini açıklıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlediği basın toplantısında kasım ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerini açıkladı.

Bolat'ın açıklamalarına göre kasımda ihracat 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken ithalat 30,5 milyar dolar oldu. Böylece kasımda 7,8 milyar dolarlık dış ticaret açığı kaydedildi.

11 aylık verilere bakıldığında ise 247,2 milyar dolar ihracat ve 329,7 milyar dolar ithalat yapıldı. Böylece 11 aylık dış ticaret açığı 82,5 milyar dolara ulaştı.

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- 2025 Kasım ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

- Kasım 2025 itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,6 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşti

- 2025'in ilk 11 ayının 9'unda mal ihracatımız aylık artış kaydetti.

- 2025 yılının ilk 11 ayında mal iharactında net 8,8 milyar dolar artış kaydedildi.

- 2025 yılının ilk 11 ayında hizmetler ihracatımızda net 5,1 milyar dolar artış kaydedildi. Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatımız 122,5 milyar dolara ulaştı.

- Kasım ayında yıllıklandırılmış olarak toplamda 393,1 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı seviyesine ulaştık.

- 2025 yılının ocak-kasım döneminde ihracat yıllık yüzde 3,7 artışla 247,2 milyar dolar oldu.

İthalat verileri

- Kasımda ithalat yıllık yüzde 2,6 artarak 30,5 milyar dolar oldu.

- Kasımda altın ve enerji hariç ithalat yıllık yüzde 6,1 artışla 23,3 milyar dolar oldu.

- Ocak-kasım döneminde ithalat ise, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 oranında artışla 329,7 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı

- Kasımda dış ticaret açığı yıllık yüzde 4 artarak 7,8 milyar dolar oldu.

- Ocak-kasımda dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artışla 82,5 milyar dolar oldu.

- Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 14,8 artarak 91,3 milyar dolar oldu.