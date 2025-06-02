Son Dakika: Bakan Bolat mayıs ayı verilerini açıkladı: Dış ticaret açığı belli oldu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı"nda konuştu.

Bolat, mayıs ayına, yılın ilk 5 ayına ve son 12 aylık döneme ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Mayısta dış ticaret açığında geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir artış yaşanırken aylık mal ihracatında rekor kırıldı.

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

* 2025 yılı mayıs ayında ihracatımız 24 milyar 800 milyon doları geçmiştir. Bu rakam yıllık bazda yüzde 2,7'lik artışı ifade etmiştir. Cumhuriyet tarihimizin aylık mal ihracatı rekoru kırıldı.

* Yılın ilk 5 ayının 4'ünde ihracatımızı artırdık.

* Ocak- mayıs döneminde toplam ihracatımız yüzde 3,5'lik artışla 111 milyar dolara ulaştı.

* Mayıs itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi

İthalat verileri

* Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre ithalatta net artış sadece 700 milyon dolar olarak gerçekleşti.

* Mayısta ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 31,3 milyar dolar oldu.

* Ocak-mayıs döneminde ithalat yüzde 5,7 artışla 152 milyar dolar oldu.

* Son 12 aylık dönemde ithalatımız yüzde 1,4 artış ile 352,2 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığında sınırlı artış

* Dış ticaret açığı 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda yüzde 0,1 artış gerçekleşti.

* Ocak- mayıs döneminde dış ticaret açığımız yüzde 12,1 artış ile 41,1 milyar dolar oldu.

* Son 12 aylık dönemde dış ticaret açığımız yüzde 0,3 azalış ile 86,7 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranları

* Mayısta ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,4 puan artışla yüzde 79,3 oldu.

* Ocak- mayıs döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73 oldu.

*İhracatın ithalatı karşılama oranı son 12 aylık dönemde yüzde 75,4 oldu.