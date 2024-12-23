SON DAKİKA: Bakan Işıkhan 2025 yılı asgari ücreti için tarih verdi!

Milyonlarca çalışanı doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren 2025 yılı asgari ücreti yeni yıla bir hafta kalmasına rağmen hala açıklanmadı. İş dünyası maliyetleri fazla artırmayacak bir asgari ücret isterken işçi kesimi enflasyondan kaynaklanan kayıplarının telafi edilmesini istiyor.

İşveren kesiminin teklifi yüze 25 ila 35 arasında değişiyor. Eğer asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse 17 bin 2 liradan 21 bin 250 TL olurken, yüzde 35'lik zamda ücret 22 bin 950 TL'ye yükseliyor. Kulislerde ise asgari ücretin 24-25 bin TL bandına kadar çıkarılabileceği konuşuluyor. Türk-İş teklifi de yüzde 75'lik artışla 29 bin 583 lira.

Üç toplantıda rakam konuşulmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, daha önce üç kere toplanarak asgari ücreti görüştü ancak bu toplantılarda rakam dahi konuşulmadı. Milyonlarca insanın sonucu beklediği toplantılarda rakamın bile konuşulmaması kamuoyunun tepkisini çekti.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin bu hafta belli olacağını açıkladı. Işıkhan, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" dedi.