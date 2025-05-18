Son dakika: Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu düzenlemesi kapsamında 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından SGK düzenlemesi kapsamında 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
SGK'nın geri ödeme listesine eklenen 95 ilaçtan 5'inin kanser, 6'sının diyabet, 5'inin kronik immün trombositopeni, 5'inin talasemi (demir bağlayıcı), 5'inin astım ve KOAH tedavilerinde kullanılan ilaçlar olduğu öğrenildi.
95 ilacın 88'i yerli üretim
Bu ilaçların 88'inin yerli üretim olduğunu bildiren Işıkhan, açıklamasında, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.
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