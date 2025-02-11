SON DAKİKA: Bakan Işıkhan duyurdu! Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yolda

Türkiye'de milyonlarca emekli, 2025 yılı itibariyle emekli aylıklarını 12 bin 500 TL yerine 14 bin 469 TL almaya başladı. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL olarak uygulanırken, ödenen primlere göre maaşlar yükseliyor.

Ramazan ve Kurban bayramlarından önce emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödeniyor.

İkramiyeye zam gelecek mi?

İkramiyenin 4 bin 500 TL'ye yükseltilebileceğine dair haberler yayınlanmıştı. Hükümetin artışın bütçeye etkisini araştırdığı belirtilmişti.

Eğer bu gerçekleşirse emekliler artık yıllık 6 bin değil 9 bin lira emekli ikramiyesi alacak. Ancak uzmanlar artışı daha düşük bekliyor.

Hükümetten ilk mesaj

Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi Tanıtım Toplantısı ve Paneli'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili soru üzerine Işıkhan, bunu konuşmak için biraz erken olduğunu, şu an konunun gündemlerinde bulunmadığını ancak yakın zamanda gündeme alacaklarını söyledi.

Işıkhan, 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında bir rakamın verileceği iddialarının hatırlatılması üzerine de "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız." dedi.

Uzmanlardan tahminler

Dünya yazarı ve SGK uzmanı Özgür Erdursun ikramiyenin 3 bin 500 TL ila 4 bin lira arasında olabileceğini kaydetti. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş da ikramiyenin 3 bin 500 TL ila 4 bin lira arasında olabileceğini ifade etti