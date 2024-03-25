Son dakika... Bakan Işıkhan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı: Ne zaman yatacak?
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Işıkhan, emekli ikramiyesinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatacağını söyledi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? İşte ödeme takvimi...
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Yılda 2 kez ödenen emekli bayramiyesi 3 bin liraya çıkartılmıştı. Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğine ilişkin son dakika bilgisini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
Işıkhan bayram ikramiyesi ödemesinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
4A kapsamında (SSK) gelir ve aylık alanların ödeme günü 17-18 olanlara 2 Nisan, 19-20-21-22 olanlara 3 Nisan, 23-24-25-26 olanlara 4 Nisan'da ödenecek.
4B'lilere (Bağ-Kur) ise tamamı 5 Nisan'da ödenecek.
4C emeklilerine (Emekli Sandığı) ise her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanlara ödeme günü 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4, 56 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri ödenecek.