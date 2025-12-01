Son dakika: Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun belirlenmesi için TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşme gerçekleştirdi. Işıkhan, asgari ücret komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay’a sundu. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu yarın saat 10.00’da toplanarak bu öneriyi değerlendirecek.