Son dakika: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması, tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bütçe görüşmelerinin ardından asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Bakan Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını belirterek, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." dedi.

Ücretlerde hedef enflasyon beklentisi

Öte yandan Uluslararası Para Fomu (IMF), yabancı bankalar ve bazı iktisatçılar enflasyonla mücadele kapsamında ücretlere hedef enflasyona göre zam yapılması yönünde açıklamalar yapmıştı.

Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu için hedeflediği enflasyon oranı ise yüzde 21. Bu oran 2024’ü tek zamla geçiren asgari ücretli için ciddi mağduriyet anlamına geliyor. Ocak 2024’ten bu yana net 17 bin lira 2 kuruş olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 21 zam yapılması halinde gelecek zam 3 bin 500 lira civarı olacak. Asgari ücretlinin eline geçen rakam ise nominal olarak 20 bin 572 liraya yükselecek.

Asgari ücrette yüzde 30 ihtimali

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa maaşlar 22 bin 102 lira, yüzde 35 zam yapılırsa 22 bin 953 liraya, yüzde 40 zam yapılırsa da 23 bin 802 liraya yükselecek.

Erdoğan, tartışmalara nokta koydu

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’daki G20 Liderler Zirvesi dönüşünde “Ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklaması yapmıştı. Erdoğan’ın açıklaması, asgari ücret dahil maaş zamlarında gerçekleşen enflasyona değil hedef enflasyona göre zam yapılması yolundaki beklentileri boşa çıkarmıştı.

Erdoğan’ın açıklaması ile beraber Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 44’e atıf yapması, ekonomistlerin tahminlerinde de revizelere neden olmuştu.