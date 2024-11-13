Son Dakika: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı geldi

Nagihan Kalsın/ ANKARA



Enflasyonla mücadele kapsamında ücret artışlarının hedef enflayona göre yapılması tartışmaları gündemdeyken asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyor.

Yabancı bankaların asgari ücrete yapılacak zam için verdiği oran yüzde 25-30 aralığında değişiyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son Enflasyon Raporu'nda 2024 için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 44'e çıkardı.

2024 yılını tek zamla geçiren asgari ücretli için 2025 için yapılacak zam oranı yüzde 25-30 bandında kalırsa ciddi mağduriyet oluşacak.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta toplanacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Işıkhan açıklamalarına şöyle devam etti:

* Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücreti net 17 bin 2 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırmış olduk.

* Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.

* 2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteği'ni, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttik. 2024 yılının ilk sekiz ayında yaklaşık 1,5 milyon işyerine toplamda 34 milyar lira asgari ücret desteği sağladık.

* Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Emekli maaşları ne olacak?

Bakan Işıkhan emekli maaşlarına yönelik artışa ilişkin "Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İş gücü piyasasındaki yeni dinamiklere uygun, iş barışını ve sosyal güvenliği güçlendirecek Yeni İş Kanunu hazırlıkları için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

* Kanun tasarımı sürecinde, çalışma hayatının tüm paydaşlarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, işveren ve işçi hakları arasında adil bir denge kurmayı hedefliyoruz.

Asgari ücrette zam senaryoları ise şöyle:

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında asgari ücreti 30 bin liranın altında kabul etmeyeceklerini söyledi.

* Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret yeni yılda 21 bin 252 lira olacak.

* Yüzde 30 zam olursa Ocak 2025 itibarıyla asgari ücret 22 bin 102 liraya yükselecek.

* Yüzde 40 zam yapıldığı takdirde ise yeni asgari ücret 23 bin 802 liraya çıkacak.