Son dakika: Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' mesajı

Asgari ücrette, zam maratonu başlarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Komisyonun 10 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını belirten Bakan ışıkhan, beklentinini farkında olduklarını ifade ederek gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi. Refah payına ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Işıkhan, önceliğin asgari ücret olduğunu belirtti

Masadaki rakamlar belli oldu

AK Parti kulislerinde asgari ücrette ön plana çıkan rakamlar ise 23 bin ile 25 bin lira arasında. Asgari ücrete ilişkin etki analizleri yapılırken en düşük emekli aylığı konusunda da bir çalışma yürütülüyor. Asgari ücrete en az geçmiş dönem enflasyonu oranında artış yapılması öngörülüyor.

Komisyon 1 hafta sonra toplanıyor

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise 10 Aralık'ta çalışmalara başlayacak.

Kamu hizmetinde yeni dönem

Bakan Işıkhan, Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen Kamu Personel Sisteminin Güncel ve Hukuki Sorunları Sempozyumu’nda da konuştu. Bakan Işıkhan, kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, “Sadece niceliksel olarak değil niteliksel olarak da kamu personel sistemimizi geliştirmeye gayret ettik” dedi.