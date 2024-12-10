Son dakika: Bakan Işıkhan'dan komisyon öncesi asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 16:00'da bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi bakanlık girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı

Bakan Işıkhan, "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz" dedi.

3'lü mutabakat olur mu?

Bugün bir rakam gelip gelmeyeceğine ilişkin Bakan Işıkhan, "Daha girmedik toplantıya bismillah diyelim" derken "3'lü mutabakat olur mu?" sorusuna işe şöyle cevap verdi:

"Daha önce başarıyla sosyal dayanışma mekanizmasını geliştirdik çok başarılı sonuçlar aldık hem işçi hem işveren hem hükümet olarak bu iletişimi sürdüreceğiz. Çalışma hayatında sosyal diyalogla çözemeyeceğimiz herhangi bir sorun olmadığını söylemek isterim. Tabi sayın cumhurbaşkanımızın değerlendirmesi önemli, o değerlendirmeyi de dikkate alacağız."