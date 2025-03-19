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SON DAKİKA... Bakan Mehmet Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor

Son dakika gelişmesi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün sabah Borsa İstanbul ve dövizde görülen hareketin ardından açıklama yayınladı. Bakan Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şeyin yapıldığını kaydetti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onlarca kişi, bugün düzenlenen sabah operasyonuyla gözaltına alınırken, piyasalar operasyondan sonra hareketlendi.

BIST 100 Endeksi'ndeki düşüş yüzde 6'ya yaklaşırken, dolar yüzde 7,2'lik artışla 39,3'e, Euro ise yüzde 7,3'lük artışla 43,1'e yükselmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından piyasadaki hareketlere ilişkin açıklama yayınladı.

Bakan Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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