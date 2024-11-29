Son dakika: Bakan Şimşek, enflasyon için tarih verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirerek, dezenflasyon sürecinde ekonominin öngörüldüğü gibi ılımlı ve dengeli bir seyir izlediğini söyledi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdüğünü ve 2024’ün ilk üç çeyreğindeki büyümenin ortalama yüzde 3,2 olarak gerçekleştiğini belirtti.

“Ekonomik aktivite ivme kazanacak”

Şimşek, milli gelirin yıllıklandırılmış bazda 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Dezenflasyon sürecinde büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor. Enflasyondaki düşüşle artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını bekliyoruz.”

Büyümenin dengeli seyri

Şimşek, ilk üç çeyrekte iç talebin büyümeye 1,3 puan, net dış talebin ise 1,9 puan katkı sağladığını aktararak, “Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme, programımız sayesinde sağlandı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, iş gücü piyasasındaki görünümün olumlu olduğunu, istihdamın yıllık 1 milyon kişi artarken işsizlik oranının yüzde 8,7’ye düştüğünü hatırlattı.

“Toplumun refahı önceliğimiz”

Dezenflasyon sürecinde önemli kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Şimşek, “Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızla önemli ilerlemeler kaydettik. Enflasyon yıllık bazda 26,9 puan geriledi, cari açık oranı ise yüzde 0,8’e düştü” dedi.

Türk lirasına olan güvenin arttığını ve dış kaynak girişinin rezervleri güçlendirdiğini belirten Şimşek, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye’nin kredi notunu iki kademe yükselttiğine dikkati çekti.

Şimşek açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi daha güçlü bir ekonomik yapıya taşımak için kararlıyız.”