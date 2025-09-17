Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şimşek açıklamalarında iç ve dış şoklar nedeniyle programın geçici olumsuz etkilediğini ancak buna rağmen Türkiye programı rayında tuttuğunu söyledi.

Şimşek açıklamalarında NATO kararıyla küresel savunma sanayi harcamalarının 2030’lu yılların ortasında 6 trilyon dolara ulaşacağını ve Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi. Şimşek konuya ilişkin "Savunma sanayi ihracatında çok büyük fırsata sahibiz. Devam eden 1400'e yakın proje var. Türkiye bu sene küresel savunma sanayi ihracatında ilk 10'a girecek" dedi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu:

- Bu sene zor bir dış konjonktür geçirdik. Ticarette korumacılık yapısal bir sorun.

- Gelecek sene küresel ticaretteki büyüme yüzde 2'nin altına düşecek ve bu olumsuz bir gelişme. Ekonomik büyüme yüzde 3 civarı sürecektir.

- Küresel enflasyonda düşüş sürüyor. Küresel ticaretin yavaşlaması olumsuz bir trend.

- Türkiye'nin ihracatının yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmalarının olduğu 54 ülkeye gidiyor, ihracatın yüzde 62'si korunaklı. Bölgesel olarak baktığımızda korumacılık parçalanmaya yol açıyorsa, bölgesel entegrasyon ön plana çıkıyor. Yakın coğrafyayla daha yüksek entegrasyon oranımız yüksek.

İç ve dış şoklara dikkat çekti

- Kısa vadede programımızı etkileyen dış olumsuz şoklar yaşadık. Martta iç şok yaşadık. Nisan başında ticaret savaşları şoku yaşadık, daha sonra bölgemizde savaş oldu. Bunlar programı geçici olumsuz etkiledi. Kabul ediyorum. Buna rağmen Türkiye programı rayında tuttu.

- NATO'nun aldığı kararla birlikte 2030'lu yılların ortasında yıllık savunma sanayi harcamaları 6 trilyon dolara ulaşacak, şu anda 2.7 trilyon dolar. Savunma sanayi ihracatında çok büyük fırsata sahibiz. Devam eden 1400'e yakın proje var. Türkiye bu sene küresel savunma sanayi ihracatında ilk 10'a girecek. 6 trilyon dolarlık savunma sanayi harcaması olacak, en hazır ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Enflasyon açıklamaları

- Enflasyonu düşürüyoruz, mali disiplini tesis ediyoruz, cari açıkta yapısal iyileşme ve rezerv yeterliliği sağlandı.

- Yıl sonunda hedefimiz enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesidir. 2026'da enflasyon daha az hissedilecek. Deprem bölgesine 90 milyar dolar para harcandı. Depremin enflasyona büyük etkisi oldu.

- Temel ürünlerde enflasyon yüzde 20'in altına düştü. Gıda da yüzde 30'un altına düşmüştü ancak son gelişmelerle tekrar yüzde 30'un üzerine geçti. Yıl sonunda manşet enflasyon yüzde 30'un altına düşecek. Biz buna inanıyoruz..

- Zirai don enflasyonu olumsuz etkiledi.

'CDS 5 yılın en düşük düzeyinde'

- Bu sabah itibarıyla Türkiye'nin risk primi son 5 yılın en düşük düzeyindedir.

- Depremle birlikte bütçe açığımız yüzde 5'in üzerine çıktı. Bu yüksek bir rakam, tedbir aldık almasaydık daha yüksek olacaktı.

- Bu sene yüzde 3,6 gibi bir rakamla bitireceğiz.

- Yapısal olarak cari açığı endişe olmaktan çıkarıyoruz. 2026'da cari açık yüzde 0,5'in altında olacak. Altın hariç cari açık gündem olmaktan çıkacak.

Finansmana erişim ve konkordatoya yönelik açıklamalar

- Rezerv yeterliliği konusunda rahat bir yerdeyiz

- Finansman erişimimiz iyi durumda. İhracatçı krediye erişebiliyor. Piyasa faizinin yarısı kadar bir imkan sunuluyor. İhracatçının finansmana erişim sorunu yok.

- Konkordatoya başvuranların payı yüzde 1 bile değil. Konkordato müessesesini istismar eden firmalar olduğuna dair sahadan bize şikayetler geliyor, Adalet Bakanlığı ile bu konuyu konuştuk, şu anda ortak bir çalışma grubu üzerinden değerlendiriyoruz. Acaba istismar edilen hususlar varsa nasıl engelleriz ona bakıyoruz.

'KKM tamamen gündemden çıkacak'

- KKM zirvede 143,9 milyar dolara kadar çıkmıştı. Şu an itibarıyla 8,7 milyar dolara kadar düştü. Aralık itibarıyla vadeler dolacağı için tamemen gündemden çıkmış olacak.

- Yuvam hesapları yurt dışındaki vatandaşlarımızın açtığı hesaplardı. Yuvam hesabanın da zirvesi 12,3 milyar dolardı, 4 milyar dolar civarına kadar indi.

- KKM'ye son vermemiz makrofinansal istikrarın pekişmesi açısından değerliydi. Bunu da piyasaları kırmadan sakin bir şekilde yaptık.