Son Dakika: Bakan Şimşek'ten Washington'da önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına katılmak üzere gittiği Washington'da düzenlenen panelde Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek açıklamasında enflasyonun yıl sonunda yaklaşık yüzde 30 olacağını öngördüklerini söylerken zirai don nedeniyle işlenmemiş gıda fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Şimşek açıklamalarında "Enflasyonda bu yıl belki biraz beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz" dedi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

- Program planladığımız gibi gitmiyor olabilir ancak dezenflasyon süreci patika dahilinde ilerliyor.

- Enflasyonun yıl sonunda yaklaşık yüzde 30 olacağını öngörüyoruz.

- Büyüme biraz yavaşladı ama sürdürülebilir bir büyüme patikasında olacağız.

- Bu yıl ciddi anlamda içeride ve dışarıda bir türbülans yaşandı ama yine de büyümede ılımlı kaldık.

Zirai don ve enflasyon açıklamaları

- Hanehalkı ve reel sektör enflasyon beklentileri hala yüksek kalmaya devam ediyor.

- Çok ciddi bir kuraklık ve zirai don olayı yaşadık. Bu da işlenmemiş gıda fiyatlarını yükseldi. Ortalamaların üç kat üzerinde artışlar yaşandı. Bu manşet enflasyondaki düşüşün de hız kesmesine neden oldu. Ancak bunun geçici olduğunu düşünüyoruz.

- Enflasyonda bu yıl belki biraz beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz.

- Mart, nisan, haziran ve sonrasında çok farklı zorluklarla karşılaştık ama çok hızlı cevap verdik. Kurumlara olan güven arttı.

- Hanehalkının makro ihtiyati önlemler çerçevesinde dövizle borçlanmasının önünü açmıyoruz.

- Programımızı uyguladıkça makro ekonomi düzelecek ve bankalar bundan fayda sağlayacak.

Yatırımlara yönelik açıklamalar

- 300 milyar dolardan fazla altyapı yatırımı yaptık.

- Gelişmiş ülkelerden teknoloji yatırımını ancak fiyat istikrarını sağlayarak alabiliriz.

- Batılı müttefiklerimiz ile tekrar yakınlaştık ve birbirimize ihtiyacımız var.