Son Dakika: Bakan Yumaklı üreticinin elinde kalan kurbanlıklarla ilgili yeni uygulamayı duyurdu

Et ve Süt Kurumu bu yıl da üreticinin elinde kalan kurbanlıkları satın alacak.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her yıl olduğu gibi üreticilerimizin ellerinde kalan kurbanlıkları ESK olarak satın almış olacağız" açıklaması yaptı.

Satılamayan kurbanlıklarla ilgili bu yıl başlatılan bir uygulamaya ilişkin de bilgi veren Yumaklı, karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına götüremeyen üreticilerin ellerinde kalan hayvanların da ESK tarafından satın alınacağını duyurdu.



Bu noktadaki kriter ise hayvanların karanti şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları.

Üretici için başvuru kriterleri neler?

Yeni uygulama kapsamında, Kurban Bayramı'nda satılamayan kurbanlıklar ile şap hastalığından dolayı işletmelerinde hayvan hareketleri kısıtlaması bulunan ve kurban pazarlarına hayvanlarının sevkini gerçekleştiremeyen üreticilere ait hayvanlar ESK tarafından satın alınacak.

Üreticilerin, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi ile nakliye faturaları, şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri kısıtlaması bulunduğuna dair belge ile kuruma başvurmaları gerekiyor.

TÜRKVET'te gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanlar, ESK'nin 'Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları' doğrultusunda belirlenen fiyatlar üzerinden satın alınacak.

ESK tarafından belirlenen kurbanlık alım fiyatları

ESK'nin büyükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına tosunda 400 lira, düvede 370 lira ve inekte 340 lira olarak belirlendi.

Küçükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogram başına kuzuda 400 lira, tokluda 360 lira, koyunda 350 lira, oğlakta 260 lira, çepiçte 220 lira ve keçide 190 lira oldu.

Öte yandan, söz konusu fiyatlar tavan fiyatlar olup yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik gösterebilecek.