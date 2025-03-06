Son dakika: Baykar, İtalyan havacılık devi Leonardo ile imzaları attı! Avrupa için İHA üretecekler

Havacılıkta geliştirdiği yerli ve milli savunma teknolojilerle dünyaya açılan Baykar, İtaltan havacılık devi Leonardo ile Avrupa'ya İHA üretmeye hazırlanıyor. Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Roma'da Leonardo CEO'su Roberto Cingolani'yle imzaları atarken anlaşmanın detayları da belli oldu.

Ortak girişim İtalya merkezli olacak

Avrupa pazarını hedef alacak ortak girişimin İtalya merkezli olacağı, üretimin ise her iki ülkede yapılacağı öğrenildi. Ortaklık, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımını kapsayacak.

BBC'nin haberine göre; iki şirketin ortak açıklamasında, bu iş birliğinin Baykar'ın çeşitli küresel pazarlarda operasyonel etkinliğini kanıtlamış olan endüstri lideri insansız platformlarından ve Leonardo'nun misyon sistemleri, yük tasarımı ve Avrupa'daki havacılık sertifikasyonundaki uzmanlığından yararlanarak kapasite artırma olanakları sunacağı belirtildi.

İki dev ayrıca hem Avrupa hem de uluslararası pazarlarda fırsatları birlikte takip etmeyi ve uzay sektöründeki ek sinerjilerden de yararlanmayı hedefliyor.

Avrupa'da yeni pazar fırsatları

Leonardo CEO'su Cingolani, Avrupa'da yeni pazar fırsatları açan yeni bir uluslararası ittifaka imza attıklarını belirterek, "Teknolojik iş birliğinin hem gerekli hem de acil olduğuna inanıyoruz" dedi.

Selçuk Bayraktar da "Leonardo ile bu stratejik ortaklık, teknolojik ayak izimizi genişletmek ve dünyadaki varlığımızı güçlendirmek için önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Etik AI odaklı teknolojileri Leonardo'nun AI teknolojilerindeki muazzam yeteneğiyle birleştirerek insansız hava sistemlerinin geleceğini tanımlayacak yeni nesil çözümler geliştireceğiz. Bu sinerji nihai AI odaklı hava üstünlüğünü de getirecek" diye konuştu.

Görüşmeler ocak ayında başladı

Baykar geçtiğimiz yıl 140 yıllık İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın almış, Leonardo CEO'su Roberto Cingolani ile de görüşmeler bu satın almanın ardından başlamıştı.

İtalya basını bu işbriliğini "endüstriyel ittifak" olarak yorumlarken İtalyan ordusunun 1300 drone satın almak istediğini iddia etti.

'Avrupa orduları için drone ittifakı'

Corriere della Sera, "Leonardo ve Baykar: Avrupa orduları için drone ittifakı" başlıklı haberinde iki şirketin anlaşmaya yakın olduğunu belirtmiş, Baykar'ın yapay zekaya dayalı drone üretiminde öncü markalardan biri olduğunu yazmıştı.

Öte yandan ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın askeri desteği kesmesi ile Avrupa ülkeleri savunmada yeni bir yol ayrımına girmiş ve peş peşe savunma harcamalarını artıracaklarını açıklamıştı.

İtalyan havacılık devi Leonardo'nun böyle bir dönemde Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle de işbirliğini artırdığı ve yeni anlaşmalar yaptığı ifade ediliyor. Leonardo'nun ayrıca, Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) kapsamında yeni nesil bir savaş uçağının geliştirilmesine ilişkin Britanya'nın BAE Systems ve Japonya'nın JAIEC şirketleriyle de iş birliği içinde olduğu öğrenildi.