Son dakika: Bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesinde tarihler belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyelerinin açıklamasında Mart ile 19 Mart tarihleri arasında hesaplara geçeceğini duyurdu.

Bayram öncesi hesaplarda

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum."