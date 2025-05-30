Son dakika: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu
Son dakika... Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklinin bayram ikramiyesi için ödeme takvimini açıkladı. Buna göre, Bağ-Kur'lular 31 Mayıs'ta, Emekli Sandığı 1 Haziran'da, SSK emeklileri 2-3-4 Haziran tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak.
Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye ödemelerinde takvim netleşti. Emekli bayram ikramiyeleri 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
Toplam 57,4 milyar TL ödeme gerçekleştirilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından bayram ikramiyelerinin ödeme takvmini paylaştı.
Işıkhan açıklamasında şu ifafeleri kullandı:
-Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.
-Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.
-4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,
-4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,
-4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.