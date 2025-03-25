Son dakika: BDDK açıkladı: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği

BDDK bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanıdı. Buna göre bankaların geri alımlarında hisseler çekirdek sermayeden düşmeyecek.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların, 17/3/2025 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31/12/2025 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına

dâhil edilmemesine karar verilmiştir."

17 Mart'tan itibaren...

Kararın ise 17 Mart tarihinden başlayarak yıl sonuna kadarki geri alım yoluyla edinilen hisse senetlerinde geçerli olacağı öğrenildi.