Son Dakika: Bedelli Askerlik 2025 ücreti belli oldu

2025 için bedelli askerlik ücreti yeni yılla beraber en merak edilen konulardan biriydi. Son açıklanan verilere göre, bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 TL oldu.

2024 yılında bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 lira 4 kuruştu.

Konuyla ilgili kesin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek.

Bedelli askerlik ücreti nasıl belirleniyor?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zamların ardından yılda iki kez güncelleniyor.

Açıklanan 6 aylık enflasyon verileri sonrasında, memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Zam oranının belli olmasının ardından ise memur maaş katsayısına göre 2025 yılında geçerli olacak olan bedelli askerlik ücreti güncellendi.

Beklentiler ne yöndeydi?

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre yüzde 11,33 olacağı tahmin ediliyordu.

Beklentiler bedelli askerlik ücretinin 242.555 lira seviyesine çıkması yönündeydi.

Bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılıyor?

Bedelli askerlik yapmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan kişiler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabiliyor.