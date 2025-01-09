Son Dakika: Bedelli askerlik 2025'te ne kadar oldu? MSB açıkladı! İşte bedelli askerlik tutarı

Bedelli askerlik tutarı için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndaydı. Bakanlık yayınladığı basın bilgilendirme metninde 2025'in ilk altı ayı için uygulanacak yeni bedelli askerlik ücretini duyurdu.

Bedelli askerlik tutarının daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini anımsatıldığı metinde, bedelli askerlik ücretinin 2025'in ilk altı ayı için 243 bin 13 lira 44 kuruş olduğu belirtildi.

MSB açıklamasında, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuştur” ifadesi yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı 7 Ocak itibarıyla 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını da duyurdu.

Bedelli askerlik ücreti nereye ödenir?

Bedelli askerlik ödemelerini anlaşmalı bankalar, defterdarlık ve malmüdürlükleri üzerinden T.C. kimlik numaranızı beyan ederek yapabilirsiniz.

“Peki, anlaşmalı bankalar hangileri” mi? İşte bedelli askerlik ücretini yatırabileceğiniz bankalar...

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıf Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Emlak Katılım Bankası