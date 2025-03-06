Son dakika... Bir sigara grubuna daha zam geldi (6 Mart 2025 Güncel Sigara Fiyatları)

Sigara gruplarına zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Dernegi (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Dündar, Esse grubu sigaralarının güncel fiyatlarını paylaştı.

Güncel fiyatlara göre bu grupta en pahalı sigara 90 TL olurken, en ucuz sigara ise 70 TL olarak açıklandı.

Bir sigara grubu zam yapmama kararı aldı

Erol Dündar, Captain black sigara gurubunun ise zam yapmama kararı aldığını kaydetti.

Dündar, iki gün önce de JTİ grubunun sigaralarına zam geldiğini açıklamıştı. Grubun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini almıştı.