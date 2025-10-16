Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigara gurubuna sigara zammı geldi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

Temmuz ve ağustos aylarından yapılan zammın ardından bugün sigara şirketleri art arda yeni zamlarını duyurmaya başladı.

Sabah saatlerinde Philip Morris sigara grubuna yapılan zammın ardından Captain sigara grubu da fiyatlarına zam yaptı.

Zammın ardından Captain Black grubundaki sigaraların fiyatları 90 TL'ye çıktı.

Philip Morris grubunda ise 5 liralık zammın ardından grubun en ucuz sigarası 95 TL, en pahalı sigarası ise 105 TL olmuştu.

Temmuz ve ağustosta da zam yapılmıştı

Temmuz ayındaki ÖTV güncellenmesi sonrası sigara fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı.

Haziran ÜFE'sinin açıklamasıyla sigara, alkol ve akaryakıta otomatik uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 15,71 zamlanmıştı.

Sigaralar temmuzun ardından ağustos ayında bir zam daha görmüştü.