Son dakika: BİSAM açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ocak 2025 için 22 bin 75 lira olarak açıklandı.

Yoksulluk sınırı 76 bin 358 lira

BİSAM tarafından yapılan araştırmaya göre bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olarak belirlendi. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alarak araştırma yapan BİSAM'ın hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırı 76 bin 358 lira olarak belirlendi.

Tek kişi için yoksulluk sınırı 35.459

Araştırmaya göre tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarının ise en az 35.459 lira olduğuna yer verildi. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 35.459 lira olarak tespit edildi.

En maliyetli ürün hangisi?

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda meyve ve sebze yüzde 28.2 ile ilk sıradayken, süt ve süt ürünleri grubunun payı yüzde 26.6'dır. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı ise yüzde 26.1 olarak tespit edildi. Ekmek, makarna vb.'nin toplam içindeki payı yüzde 11.74, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7.45 oldu.

TÜRK-İŞ daha yüksek açıklamıştı

TÜRK-İŞ, Ocak 2025 için açlık ve yoksulluk sınırlarını daha yüksek açıklamıştı. TÜRK-İŞ, Ankara’da dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken açlık sınırını 22.131,06 TL yoksulluk sınırını ise 72.088,14 TL olarak duyurmuştu.