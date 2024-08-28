Son Dakika: Bloomberg duyurdu: Hükümet harekete geçti, İstanbul'da taksi sorununa çözüm geliyor

Hükümet İstanbul'da taksi sayısını yüzde 73 artırmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle taksi sayısının 31 bin 815’e çıkartılması planlanıyor.

Üst düzey yetkililerin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre hükümet, İstanbul’da yeni yasa teklifiyle taksi sayısını yüzde 73 oranında artırmayı planlıyor.

Teklifle İstanbul için özel düzenleme yapılarak, her 500 kişiye en az bir taksi düşecek şekilde taksi sayısının artırılması öngörülüyor.

İstanbul'da kaç tane taksi var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, yaklaşık 16 milyon nüfuslu kentte bugün taksi başına 861 kişi düşüyor. Bu sayı nüfusu yüksek kentlerden Mexico City’de 272, Paris’te ise 378, Londra’da ise 413 seviyesinde.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığının ilk döneminde Belediye Meclisi’nde çoğunluk AK Parti ve MHP’de olduğu için belediyenin önerileri meclisten geçmemişti. İmamoğlu’nun ikinci kez seçilmesi ve Meclis çoğunluğunu da ele geçirmesinin ardından hükümet de harekete geçti.

İstanbul'da taksi sayısı 31 bin 815'e çıkarılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kentte 18 bin 395 taksi bulunuyor. Yeni düzenlemeyle taksi sayısının 31 bin 815’e çıkartılması planlanıyor. Yetkililere göre artışın zamanlaması ileri bir aşamada belirlenecek.

Yasa teklifiyle ayrıca operatör lisansı almış cep telefonu uygulamalarına üyelik zorunluluğu getirilecek. Taksilerdeki denetimin artırılması amacıyla da taksi lisanslarının 5 yıl süreyle verilmesi, belirli şartlarla yenilenmesi düşünülüyor.

1990'da kişi başına 2,38 taksi düşüyordu

İBB verilerine göre 1990 yılında İstanbul’da bin kişiye 2,38 taksi düşüyordu. İstanbul’un 1990 yılındaki nüfusu 7 milyon 309 bin 190 iken 2021’de nüfus yüzde 117 artarak 15,8 milyona çıktı.

Ancak taksi sayısı bu süre içerisinde sadece yüzde 5,7 oranında arttı. Taksi sayısındaki yetersizlik taksilerin müşteri seçmeleri gibi şikayetlerin artmasına yol açıyor.

Megakente gelen turist sayısı da 15 yılda iki katından fazla arttı. Taksilerde Türk vatandaşlarına göre çok daha yüksek ücretlerle turistlerin kandırılmasına ilişkin haberler sıklıkla medyaya yansıdı.