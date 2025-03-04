Son dakika: Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında

Borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin 23 Şubat'ta soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün gerçekleşen operasyonda 17 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Başkent Doğalgaz hisselerinde manipülasyon

Bu operasyonun geçen hafta borsadaki sert düşüş sonrası başlatılan soruşturmayla ilgili olmadığı, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BASGZ) hisselerindeki manipülasyon nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) suç duyurusu ile yapıldığı öğrenildi.

SPK'dan konuyla ilgili açıklama

SPK’nın 26 Şubat’ta yayımlanan bülteninde, “Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (BASGZ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan 18 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu'nun 115. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Savcılık duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluştuğu, oluşan olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile Borsa İstanbul piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendirildiği, 04/03/2025 tarihi itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul il Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Sermaye Piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında operasyon başlatılmış olup, bu kapsamda farklı illerde de olmak üzere toplamda 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kamuoyuna duyurulur."

SPK'dan 2 yıl işlem yasağı

Suç duyurusunda bulunulan kişiler şöyle sıralanmıştı: Hasan Meşe, Kenan Yüksek, Mehmet Özcan, Tayfun Büyük, Ramazan Uslu, Oğuzhan Çakıroğlu, Hasan Bacak, Bektaş Üşümüş, Muhammed Meşe, Hümeyra Meşe, Mahmut Nevfel Elgün, Selman Çakmak, Mehmet Ünal Çevik, Şemsettin Günaltay Erikel, İlhan Küçük, Alaaddin Sevinç, Musa Şimşek ve Kurtuluş Doğanay

Ayrıca SPK aynı kişiler hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına da karar vermişti. Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) birer suç tipi olarak düzenleniyor.