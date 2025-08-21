Son dakika: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi tarihi rekor kırdı. En son 2024 Temmuz ayında 11 bin 252 puana kadar yükselen BİST 100 endeksi bugün 11 bin 259 puana çıkarak 13 ay sonra yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

13 ay sonra yeni zirve

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puana çıktı. Yükselişini sürdüren endeks 11.268,72 puanla 18 Temmuz 2024'ten bu yana görülen en yüksek zirveye ulaştı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil deri, tek kaybettiren ise yüzde 0,07 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.