Son Dakika: Bütçe martta 261,5 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Mart ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini açıkladı.

2025 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 27,7 milyar TL, bütçe gelirleri 766,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Buna göre, martta bütçe açığı 261,5 milyar TL oldu.

Geçen yıl mart ayında bütçe açığı 209 milyar TL seviyesindeydi.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 866,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 100,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

3 aylık açık 710,8 milyar lira

2025 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 3 trilyon 117,6 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 406,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayındaki bütçe açığı 710,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Geçen yıl ilk üç aydaki bütçe açığı ise 513,5 milyar TL seviyesindeydi.

Ayrıca, 3 aylık faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 653,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 246,9 milyar TL olarak gerçekleşti.