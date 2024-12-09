Son Dakika: Bütçeden kaynak ayrılacak! Cevdet Yılmaz'dan vatandaşa ucuz elektrik ve doğalgaz sinyali

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 2024 yılının ilk yarısında Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektrik ve doğal gaz sağlayan ülke olduğunu belirten Yılmaz, 2025 yılı bütçesinde elektrik ve doğal gazın daha ucuza kullanılabilmesi için 472 milyar liralık bir kaynak ayrılacağını açıkladı.

Yılmaz, 2025 yılında enflasyonun Orta Vadeli Program (OVP) ve Enflasyon Raporu'nda ilan edilen hedeflerle uyumlu olacağını ifade etti. Ayrıca, Aralık ayı fiyat gelişmeleri ile birlikte 2024 yıl sonunda enflasyonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tahmin aralığıyla uyumlu olmasını beklediklerini belirtti.

Yılmaz, geleceğe yönelik enflasyon hedeflerine dair şu açıklamaları yaptı:

“Önümüzdeki dönemde bu eğilimin sürmesiyle birlikte, dezenflasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, yeniden tek haneli enflasyon seviyelerini görmeyi ve böylece kalıcı fiyat istikrarı dönemine geçmeyi hedefliyoruz.”

Türkiye'nin ihracat performansına da değinen Yılmaz, 2023 yılında 255,6 milyar dolarlık rekor ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Bu sayede Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay, yüzde 1,07 seviyesine çıkmış oldu. Küresel ekonomideki belirsizliklere, daraltıcı politikalara ve jeopolitik gerginliklere rağmen Türkiye'nin ihracatının güçlü bir performans sergilediğini vurgulayan Yılmaz, ülkenin dış ticaret alanındaki başarılarını sürdürdüğünü dile getirdi.

İstihdam ve iş gücüne katılım alanında da önemli gelişmelere dikkat çeken Yılmaz, Eylül ayında toplam istihdamın 33 milyonu geçtiğini, dezenflasyon sürecinin etkilerine rağmen 2024 yılının ilk üç çeyreğinde istihdamda ve iş gücüne katılımda artış yaşandığını aktardı. Yılmaz, 2024-2026 yılları arasında istihdamın yıllık ortalama 758 bin kişi artmasını ve iş gücüne katılım oranının yüzde 56'ya ulaşmasını hedeflediklerini de açıkladı.

Son olarak, Türkiye'deki mevduat yapısındaki değişime değinen Yılmaz, KKM’nin toplam mevduat içindeki payının yüzde 26,2’den yüzde 6,6’ya gerileyerek Türk Lirası mevduatın payının yüzde 57,3’e çıktığını belirtti. Ayrıca, mevduat dolarizasyonunun da yüzde 36,1’e gerileyerek 2015 yılından bu yana en düşük seviyeye indiği bilgisini verdi. Türkiye'nin kredi temerrüt takası (CDS) priminin de 2024 yılı içinde Şubat 2020 seviyelerine kadar gerilediğini açıkladı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, Türkiye ekonomisinin geleceği hakkında iyimser bir tablo çizerken, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ve ekonomik istikrar hedeflerine yönelik önemli bir yol haritası sundu.