Merkez Bankası nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre; nisan ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 864 milyon ABD doları, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 938 milyon ABD doları açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 9 milyar 891 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Nisan ayında kaydedilen aylık cari açık Şubat 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında 7 milyar 80 milyon dolar açık verdiğini tahmin etmişti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, nisanda cari açık yaklaşık 15,8 milyar ABD doları olurken,

ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 60,4 milyar ABD doları açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,3 milyar ABD doları ve 188 milyon ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3 milyar 903 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 600 milyon ABD doları ve 3 milyar 92 milyon ABD doları oldu.

Finans Hesabı

2025 yılı Nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,3 milyar

ABD doları, net portföy yatırımları 0,8 milyar ABD doları, krediler 25 milyar ABD doları ve ticari

krediler 3,8 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 17,1 milyar ABD doları

negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 10,9 milyar ABD

doları oldu.

Nisan ayında doğrudan net çıkış 268 milyon ABD doları

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 268 milyon ABD doları olarak

kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 408 milyon ABD

doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 676 milyon ABD doları

arttı.

Yurt dışından 232 milyon dolarlık gayrimenkul alımı

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 232 milyon ABD doları

gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 140 milyon ABD doları net gayrimenkul

alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları nisan ayında 10,877 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 147 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 6 milyar 430

milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 578 milyon ABD doları, 2 milyar 139 milyon ABD doları ve 17 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 10 miyar 830 milyon dolar geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyon dolar ve 625 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 327 milyon dolar net azalış ve 861 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 534 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 24 milyar 988 milyon dolar net azalış oldu.