SON DAKİKA: Cari açık ocak ayında 3,8 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Verilere göre 12 aylık cari açık 11,5 milyar dolar, ocak ayındaki cari açık 3,8 milyar dolar oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 57,6 milyar dolar açık verirken, aynı

dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,9 milyar ve 101 milyon

dolar fazla, birincil gelir dengesi 16 milyar dolar açık verdi.

Kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışını gösteren net hata noksan kalemi ocakta 5,3 milyar dolar açık verdi.

Doğrudan yatırımlar 504 milyon dolar

Ocakta doğrudan yatırımlar net 504 milyon dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1,4 milyar dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 910 milyon dolar artış kaydetti.

Portföy yatırımları ocak ayında 2,18 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti. Resmi rezervlerde 6,4 milyar dolar net artış oldu.