Son dakika: Cari denge 5 yıldır ilk kez 5 ay üst üste fazla verdi!

Ödemeler dengesi verilerini açıklayan Merkez Bankası, cari dengenin ekim ayında 1,88 milyar dolar fazla verdiğini açıkladı.

Beklentilerin üzerinde

Beklentiler ise cari dengenin 1,3 milyar dolar fazla vermesi yönündeydi. Ancak son rakamlar beklentilerin üzerinde geldi. Cari denge haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da fazla vermişti.

5 yıl sonra ilk

Böylece cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü. Cari denge en son 2019'un mayıs-kasım döneminde dört ay üst üste fazla vermişti.