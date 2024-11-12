Son Dakika: Cari işlemler hesabı dördüncü ayda da fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı Eylül ayında 2 milyar 988 milyon ABD doları fazla vererek üç yıl aradan sonra ilk kez dört ay üst üste fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7,734 milyar dolar fazla verdi.

Eylül ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3,113 milyar dolar olurken, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7,39 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat gelirlerinden sağlanan net kazanç 5,97 milyar dolara ulaştı. Birincil gelir dengesi 1,23 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 59 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Finans hesabında doğrudan yatırımlar 649 milyon dolar net giriş sağlarken, portföy yatırımları 370 milyon dolar net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 83 milyon dolar net satış yaparken, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1,725 milyon dolar net alış gerçekleştirdikleri görüldü. Bankalar yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla 1,854 milyar dolar borçlanırken, genel hükümet 701 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar kaleminde, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerdeki efektif ve mevduat varlıkları 560 milyon dolar arttı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları toplamda 363 milyon dolar artış gösterdi. Bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3,348 milyar dolar, 170 milyon dolar ve 1,256 milyar dolar net kredi kullanımı gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde ise 719 milyon dolar net azalış yaşandı.