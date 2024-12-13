Son Dakika: Carry trade işlemlerinde son durum belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre 6 Aralık haftasında carry trade tarafında 1,4 milyar dolarlık giriş görüldü.

Bloomberg HT’nin haberine göre; bu girişle birlikte yerel seçimlerin ardından kaydedilen birikimli giriş yeniden 24,6 milyar dolar düzeyine çıktı.

Kasım ayında carry trade tarafında çıkışlar dikkat çekmişti. Verilere göre kasımda carry trade işlemleri 2,6 milyar dolarlık çıkışa işaret etmişti.