Son Dakika: CHP lideri Özel duyurdu: Sahaya iniyoruz, Daron Acemoğlu'ndan destek alacağız

Ferit PARLAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Yoksulluk ve geçim sıkıntısı ile mücadele bizim önceliğimiz. Emekli ve işçiye geçinebilecekleri düzeyde bir zam yapılmazsa; çiftçinin hakkı verilmezse, yılbaşından itibaren erken seçim mitingleri planlayabiliriz” dedi.

Bazı gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Özel, CHP’nin ekonomi kurmaylarının yılbaşına kadar 50 ilde sanayici, çiftçi, esnaf ve işçilerle bir araya geleceğini söyledi.

Bazı şehirlere kendisinin de gideceğini dile getiren Özel, parti olarak ekonomik sorunları halkla doğrudan ve anlaşılır bir dilde tartışacaklarını kaydetti.

Özel, özellikle ekonomik zorlukları yaşayan kesimlerle daha etkili bir iletişim kurmayı hedeflediklerini vurguladı. Özel, ayrıca iş dünyasıyla ve emek örgütleriyle işbirliği yaparak çözüm önerileri geliştireceklerini belirtti.

KOBİ uzmanı Volkan Demir, Yalçın Karatepe, Selin Sayek Böke gibi deneyimli isimlerin partilerinin ekonomi ekibinde yer aldığını ifade eden Özel, “Ekonomideki sorunları pratikte çözüme kavuşturacağız. Prof. Dr. Daron Acemoğlu gibi dünyaca etkin isimlerden de yardım alacağız” açıklamasını yaptı.