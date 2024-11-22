Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dış ticaret açığının en büyük nedeni...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu’nda enerji sektörüne dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin enerji ithalatı ve bağımsızlık hedefleri üzerine konuşan Erdoğan, enerji ithalatı için 2023 yılında 70 milyar dolar harcandığını belirterek, dış ticaret açığının en büyük nedeninin bu olduğunu ifade etti.

Enerji ithalatı rakamları ve stratejik hedefler

Erdoğan, 2023 yılı itibarıyla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatının 49 milyon ton, doğal gaz ithalatının ise 50 milyar metreküp seviyesine ulaştığını söyledi.

Bu yüksek enerji maliyetine rağmen Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürebildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Böylesine ağır bir ithalat kalemiyle sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak her babayiğidin harcı değildir” dedi.

Erdoğan, enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda madenden petrole, rüzgardan güneş enerjisine kadar tüm kaynakların etkin şekilde kullanılacağını vurguladı.

Yerli kaynaklarla enerji üretimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemine değindi. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası’ndan günlük 7 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapıldığını, bu rakamın 2026 yılında 20 milyon metreküpe çıkacağını belirtti.

Bununla birlikte Gabar Dağı'ndaki petrol rezerv keşfiyle günlük üretimin 57 bin varile ulaştığını ve bu üretimin düzenli olarak artırılacağını ifade etti.

Yenilenebilir enerji ve nükleer güç santralleri

Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarında dünyada öncü konuma geldiğini belirten Erdoğan, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimindeki payını yüzde 60’a çıkardıklarını söyledi. Rüzgar ve güneş enerjisinde 31 bin megavat olan kapasitenin 2035 yılında 120 bin megavata yükseltileceğini aktardı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin devreye girmesiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unun karşılanacağını, Sinop ve Trakya'da da yeni nükleer santral projelerinin gündemde olduğunu dile getirdi.

Muhalefete eleştiriler

Enerji alanında gerçekleştirilen projelere muhalefetten yeterince destek görmediklerini ifade eden Erdoğan, “Enerjide Türkiye tarih yazarken, halkımız bu başarıdan sevinç duydu. Ancak muhalefet, bu gururu paylaşmaya yanaşmadı” dedi.

Karadeniz doğal gazı ve Gabar petrolü keşiflerini eleştiren yaklaşımları da eleştiren Erdoğan, “CHP’nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi” ifadelerini kullandı.

Enerji politikalarında insan ve çevre odaklı yaklaşım

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin enerji politikalarının çevreye duyarlı ve insan odaklı bir şekilde şekillendiğini belirtti.

Enerji kaynaklarının bir çatışma unsuru yerine güvenlik, istikrar ve huzur getiren bir araç olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, “Enerji tasarrufu, bir milletin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli mihenk taşlarından biridir” diyerek enerji tasarrufunun önemine işaret etti.