Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 2053 net sıfır emisyon hedefine ilerliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nde, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri ve gerçekleştirdiği çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yeşil kalkınma vizyonu çerçevesinde kilit sektörlerde dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda emisyon ticaret sistemi içeren İklim Kanunu’nu Meclis’e sunacaklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplam enerji kapasitesindeki payını yüzde 59’a çıkardığını belirtti. Bu oranla Türkiye, Avrupa’da beşinci, dünyada ise on birinci sırada yer alıyor.

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmada yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerji öncelikli rol oynayacak. Rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün 2035 yılına kadar 120 bin megavata çıkartılması, nükleer enerji alanında ise 2050 yılına kadar 20 bin megavat kapasiteye ulaştırılması hedefleniyor.

Erdoğan ayrıca 2024-2030 yıllarını kapsayan enerji verimliliği eylem planı çerçevesinde 100 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı hedeflediklerini dile getirdi.

Sıfır Atık Projesi gibi sürdürülebilir projelerin iklim değişikliği ile mücadelede katkı sağladığını belirten Erdoğan, elektrikli milli otomobil Togg’un yaygınlaştırıldığını ve projenin 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunu engellediğini vurguladı. Su kaynaklarının verimli kullanımı için su verimliliği seferberliği başlattıklarını belirtti.

Erdoğan, çevresel anlamda İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının yol açtığı çevre kıyımına dikkat çekerek, bu saldırıların yeraltı sularına sızan kimyasallarla Gazzeli çocukların geleceğini karanlığa bürüdüğünü ifade etti ve bu durumun uluslararası mahkemelerde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin, 2026’da BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapmak için adaylığını açıkladığını belirten Erdoğan, bu hedef doğrultusunda diğer ülkelerin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.