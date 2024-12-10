Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması

Milyonlarca ücretlinin yaşamını etkileyecek 2025 asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 16:00'da toplanacak.

Kritik toplantı öncesi gözler hükümetten gelen mesajlara çevrilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir açıklamada bulundu.

'Mümkün olan en iyi seviyeye çıkaracağız'

Erdoğan asgari ücret ve emekli zammına yönelik açıklamasında, "Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle;

"Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse de bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum.

Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş artışlarından sabit gelirlilerdir. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracağız, telafi etmek amacıyla hareket etmeliyiz. Hem yatırımcıları, hem çalışanları kollayacak. Bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız."