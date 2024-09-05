  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP açıklaması: Güvenimiz tam
Takip Et

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP açıklaması: Güvenimiz tam

Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı yeni Orta Vadeli Program'la ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 2025-2027 Orta Vadeli Program'ına ilişkin açıklama yaptı.

"Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Ekonomist Mahfi Eğilmez'den OVP eleştirisi: Somut adımlar yok, temenni niteliğindeEkonomist Mahfi Eğilmez'den OVP eleştirisi: Somut adımlar yok, temenni niteliğindeEkonomi
SON DAKİKA: Yeni OVP açıklandı! Büyüme, işsizlik ve enflasyon tahmininde revizyonSON DAKİKA: Yeni OVP açıklandı! Büyüme, işsizlik ve enflasyon tahmininde revizyonEkonomi
2025-2027 OVP'sinde dolar kuru hedefi açıklandı! 2024, 2025, 2026 ve 2027 yılı döviz kuru hedefi2025-2027 OVP'sinde dolar kuru hedefi açıklandı! 2024, 2025, 2026 ve 2027 yılı döviz kuru hedefiEkonomi
Esnaf ve KOBİ'lerden OVP'ye destek: 'İç piyasa hareketli olmalı'Esnaf ve KOBİ'lerden OVP'ye destek: 'İç piyasa hareketli olmalı'Ekonomi
TÜSİAD, OVP'deki enflasyon hedefini iyimser buldu, 'işsizlik' uyarısı yaptıTÜSİAD, OVP'deki enflasyon hedefini iyimser buldu, 'işsizlik' uyarısı yaptıEkonomi

 