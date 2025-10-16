Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

• OVP finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ekonomi genelinde üretkenliğin artırılmasını hedefliyoruz. Bütçe hazırlama imkanı siyasi istikrarın en temel göstergesi.



• Depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma, bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini

• Ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme sağladı. 2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz. 2026'da da yüzde 3,8 büyüme öngörüyoruz.

• 2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5'e düşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılında işsizlik oranının yüzde 8,4'e gerilemesi beklenmektedir.

• 2026 yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 16.

• 2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz.

• 2025 yılında milli gelirimizin 62,2 trilyon TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz. 2026'da ise Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşacak.

282 milyar dolarlık ihracat hedefi

• 2026 yılı için ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz.

En büyük pay eğitime

• Yükseköğretim dahil eğitim bütçemizi 2026'da 2 trilyon 896 milyar liraya yükseltiyoruz. Yüzde 15,3 oranıyla en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz.

• Savunma harcamalarında 1 trilyon 202 milyar lira, iç güvenlik için 953 milyar lira olmak üzere toplam 2 trilyon 155 milyar lira ödenek öngörüyoruz

